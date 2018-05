Vodafone und Unitymedia: Ein echter Konkurrent für die Telekom

Am Mittwochmorgen kündigen Vodafone und der US-Kabelriese Liberty an, dass sich die Eigentümerverhältnisse auf dem deutschen Kabelmarkt und damit auch in Bochum neu sortieren. Vodafone übernimmt für 18,4 Milliarden Euro nicht nur die Kabelnetze von Unitymedia in Deutschland, sondern auch in der Tschechischen Republik, Ungarn und Rumänien.