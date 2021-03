Vodafones Funkmasten-Betreiber Vantage könnte in Frankfurt Europas größten Börsengang stemmen

Der Funkmasten-Betreiber Vantage Towers könnte in Frankfurt den bisher größten Börsengang des Jahres in Europa hinlegen. Der britische Mobilfunkkonzern Vodafone kündigte am Dienstag an, dass die Neuemission seiner Funkmasten-Tochter bis zu 2,8 Milliarden Euro schwer werden könnte. Die Preisspanne für die angebotenen Aktien wurde zwischen 22,50 und 29,00 Euro je Stück festgelegt. Daraus ergibt sich eine Marktbewertung von Vantage Towers von bis zu 14,7 Milliarden Euro. „Die Nachfrage nach Daten und Konnektivität in ganz Europa treibt das Wachstum in der Funkturmbranche“, sagte Firmenchef Vivek Badrinath. Vantage Towers werden selbst keine Erlöse aus dem Gang aufs Parkett zufließen, stattdessen wird Vodafone das Geld in die Hand nehmen, um den hauseigenen Schuldenberg abzutragen.