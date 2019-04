FILE - The Volvo logo at the North American International Auto Show (NAIAS) at Cobo Center Detroit in Detroit, USA, 14 January 2014. NAIAS will run from 13 till 26 January 2014. Photo: ULI DECK/DPA (zu dpa: "Autobauer Volvo macht trotz Rekordverkäufen weniger Gewinn" vom 26.02.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

dpa

Bild: