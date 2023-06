Vom Keyboard zum E-Rezept Wie Cherry den Turnaround schaffen will

Kaltner wohnt weiter in Berlin und reist regelmäßig zwischen dem Firmensitz in Auerbach in der Oberpfalz und einzelnen „Hubs“ hin und her. Auch seinen Mitarbeitern jenseits der Produktion räumt er die Freiheit ein, hybrid zu arbeiten. Derzeit sucht er händeringend vier Controller: „Die dürften auch in Finnland arbeiten, wenn sie wollen.“