Vor den Quartalszahlen Was der angeschlagene Streaming-Dienstleister Netflix vorhat

An einem Donnerstagabend Ende Mai leuchtet das Empire State Building in New York in ungewöhnlichen Farben: Viel rot, dazwischen flackern schwarze Schatten auf, ein Wesen, das sich bewegt, Blitze, die zucken. Auf der Rooftopbar 230 Fifth direkt gegenüber halten die Besucher ihre Smartphones in die Luft, um das Spektakel zu filmen. Aus den Boxen dröhnt 80er-Jahre-Musik – und vermittelt das Gefühl der Zeit, in der die Netflix-Erfolgsserie „Stranger Things“ spielt.