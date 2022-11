Vor deutschen Gerichten Huawei startet Klagewelle wegen Mobilfunk- und Wlan-Patenten

Dessen US-amerikanischen Konkurrenten Netgear verklagt Huawei wegen der Verletzung von zwei Wlan-Patenten in seinen Routern vor dem Landgericht Düsseldorf. Gegen US-Konzern Amazon hat der chinesische Konzern wegen der Verletzung von vier Wlan-Patenten in den Echo-Lautsprechern und Kindle-Smartbooks parallel in München, Düsseldorf und Mannheim Klage eingereicht. Zugleich läuft in dieser Angelegenheit auch ein Prozess in China. Netgear und Amazon gaben beide keinen Kommentar zu den Klagen ab.