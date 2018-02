Vorsorge für Techies: Apple plant eigene Kliniken für Mitarbeiter

New YorkIn dem Science-Fiction-Thriller „The Circle“ mit Emma Watson und Tom Hanks in den Hauptrollen ist es schon soweit: Ein einflussreicher Technologie- und Social-Media-Gigant – eine fiktive Mischung aus Apple, Google und Facebook – erwartet von seinen gut bezahlten Mitarbeitern die absolute Transparenz des Privatlebens. Im Gegenzug bietet der Konzern ein umfassendes Gesundheitsprogramm an, das technisch top ist und kranke Familienmitglieder miteinschließt.