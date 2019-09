Vorstandschef Oracle-Chef Hurd nimmt Pause wegen Krankheit

Hurd war in jüngster Zeit kaum noch öffentlich aufgetreten. Auch die Präsentation vor Analysten und Journalisten im Mai, bei der er eigentlich persönlich erscheinen wollte, absolvierte er telefonisch. Sein Rückzug überrascht, vor allem da in der nächsten Woche die „OpenWorld“, Oracles wichtigste Kundenkonferenz in San Francisco stattfindet.