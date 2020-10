Vorstellung der neuen Modelle iPhone 12: Apples kluger 5G-Schachzug

Das ist löblich. Aber so richtig passt das Saubermann-Image nicht zu Apple. Das Unternehmen designt seit Jahren seine Geräte so, dass diese sich nur von Apple selbst oder vom Konzern zugelassenen Spezialisten reparieren lassen. Weil dadurch der Wettbewerb eingeschränkt ist und etwa durch verklebte Komponenten die Arbeiten aufwändiger sind, verteuert das viele Reparaturen. Im Zweifelsfall macht der Kunde dann, was Apple bevorzugt: Ein neues Gerät kaufen. Für eine absolut reine Weste müsste Apple sein Geschäftsmodell nachhaltig ändern. Es ist nicht zu erkennen, dass der Konzern das tun möchte.