Vorstellung der neuen Modelle iPhone 12: Apples kluger 5G-Schachzug

Denn 5G ist ein fragmentierter Markt, viel stärker in China vorangeschritten als etwa in Nordamerika und Europa. Auch wenn der Netzausbau in Deutschland schneller läuft als bei der Vorgängergeneration LTE, ist die Erfahrung mit 5G durchwachsen. „Ich höre von enttäuschten Konsumenten, die vereinzelt ihren 5G-Dienst wieder abbestellen, weil sich das Geld dafür nicht lohnt“, sagt Annette Zimmermann, Analystin beim Marktforschungsunternehmen Gartner. Von den sogenannten Killer-Apps, die 5G beflügeln sollen, hört sie derzeit auch wenig. „Um ganz ehrlich zu sein, liefert 5G derzeit mehr Vorteile für die Branche als für die Konsumenten“, urteilt Forrester-Analyst Thomas Husson. So etwas kann Apple, dessen iPhones wie Cook stolz betont, seit Marktstart immer die höchste Kundenzufriedenheit einheimsen, nicht gebrauchen. Ein kluger Schachzug also, für das Lob auf 5G den Chef eines der größten Telekommunikationsunternehmens der Welt auf die Bühne zu holen. Damit macht Apple deutlich, dass es nicht alles kontrollieren kann – und das Unternehmen kann bei schlechten Erfahrungen auf den Netzbetreiber verweisen. Laut eigenem Bekunden unterstützt Apple jedoch alle erdenklichen Frequenzen und hat das mit 100 Mobiltelefongesellschaften in 30 Ländern getestet.