Wachstumskurs fortsetzen Teamviewer kündigt großen Aktienrückkauf an – Kurs steigt um bis zu 16 Prozent

Das schwäbische Softwareunternehmen Teamviewer will die ernüchterten Aktionäre mit einem bis zu 300 Millionen Euro schweren Aktienrückkauf milde stimmen. Das Unternehmen habe 550 Millionen Euro auf der hohen Kante und keine konkreten Pläne für weitere Übernahmen, sagte Vorstandschef Oliver Steil am Mittwoch in Göppingen bei Stuttgart. Deshalb könne ein Teil des Geldes an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Bis Jahresende sollen bis zu 20 Millionen Aktien - knapp zehn Prozent des Grundkapitals - für bis zu 300 Millionen Euro zurückgekauft werden. Die Ankündigung trieb die an der Börse abgestürzte Teamviewer-Aktie am Mittwoch um bis zu 16 Prozent auf 15,50 Euro nach oben.