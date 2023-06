Wann kommt Android 14? Diese Neuerungen und Features könnte das Google-Update enthalten

Eine interessante Funktion namens „Predictive Back“ bietet eine Vorschau des Zielorts beim Zurückwischen an, beispielsweise der Startseite oder einer unterstützten App. Obwohl diese Geste bereits in einer Betaversion von Android 13 eingeführt wurde, hat sie es damals nicht in die endgültige Version geschafft. In der aktuellen dritten Betaversion von Android 14 ist diese Funktion bisher standardmäßig noch nicht aktiviert. Es bleibt abzuwarten, ob sie in der finalen Version von Android 14 enthalten sein wird.