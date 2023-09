Wann kommt iOS 17? Auf welche Neuerungen und Features sich iPhone-Nutzer freuen dürfen

Am Dienstag, den 12. September 2023 um 19 Uhr deutscher Zeit, lädt Apple unter dem Namen „Wonderlust“ zum diesjährigen iPhone-Event, bei dem der Konzern die neue iPhone-Generation präsentieren wird. Im gleichen Zuge wird Apple bei dieser Gelegenheit – wie schon in den Vorjahren – wohl auch auf die neueste iOS-Version eingehen. Hält sich Apple an das Vorgehen der letzten Jahre, wird das Update auf iOS 17 voraussichtlich dann mit der nächsten iPhone-Generation veröffentlicht. Einen genauen Release-Termin von iOS 17 könnte Apple am iPhone-Event „Wonderlust“ bekanntgeben.