Wann kommt iOS 17? Welche Neuerungen und Features iPhone-Nutzer erwarten dürfen

Jedes Jahr im Herbst spendiert Apple einigen seiner iPhone-Modelle die jeweils neueste Version des iOS-Betriebssystems. Nutzer erwarten damit viele Neuerungen, neue Funktionen und Verbesserungen für ihre Smartphones. So auch in diesem Jahr – das Update auf iOS 17 wird voraussichtlich im Herbst veröffentlicht und steht einer Vielzahl an iPhone-Nutzern danach zum Download bereit.