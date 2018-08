Warren Buffett: Berkshire Hathaway erhöht Anteile an Apple

Starinvestor Warren Buffett baut weiter auf Apple. Sein Unternehmen Berkshire Hathaway habe ihren Anteil am Tech-Konzern von 239,57 Millionen Aktien im März bis Ende Juni auf fast 252 Millionen erhöht, hieß es in einer Mitteilung zum Aktienportfolio, die Buffetts Investmentfirma am Dienstag der US-Börsenaufsicht übermittelte. Zudem halte Berkshire Hathaway im zweiten Quartal zusätzliche Anteile am israelischen Pharmaunternehmen Teva: Der Aktienbestand sei von 40,5 Millionen im ersten Quartal auf nunmehr 43,2 Millionen gewachsen. Der Einstieg Buffetts bei Teva war Anfang des Jahres bekanntgeworden.