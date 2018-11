Wegen gefälschter Wahlwerbung: EU-Aufsicht soll Facebooks Umgang mit Nutzerdaten untersuchen

LondonDie oberste Datenschutzbehörde der Europäischen Union soll auf Bitte der britischen Datenschützer Facebook wegen des Umgangs mit den Nutzerdaten unter die Lupe nehmen. Die britische Datenschutzaufsicht reichte am Dienstag den Fall an die in Irland ansässige Behörde weiter. Im Mittelpunkt der Ermittlungen stünden gefälschte politische Anzeigen. Zudem solle Licht in den Markt für Nutzerdaten gebracht werden.