Wegen Konkurrenz aus China: Apple-Zulieferer aus Österreich fordert staatliche Hilfe

WienDie Mikroelektronikbranche in Europa steht im globalen Wettbewerb mit dem Rücken zur Wand. „Wenn nicht bald massive wirtschaftspolitische Weichenstellungen erfolgen, wird die Mikroelektronik weiter in die Defensive geraten“, warnt Andreas Gerstenmayer, Vorstandschef des Leiterplattenherstellers AT & S, im Gespräch mit dem Handelsblatt. Sein Unternehmen ist nach eigenen Angaben der größte Leiterplattenhersteller in Europa und beliefert unter anderem auch Apple.