Weltraumfirma SpaceX: Elon Musks Satelliten sollen entlegene Regionen mit Internet versorgen

Washington, DüsseldorfDas Unternehmen SpaceX des amerikanischen Milliardärs Elon Musk darf in den USA ein Breitbandnetz mit Hilfe von Satelliten aufbauen. Die Aufsichtsbehörde FCC billigte am Mittwoch einen entsprechenden Antrag. FCC-Chef Ajit Pai erklärte, die Satellitentechnik könne dort nützlich sein, wo Bürger per Glasfaserkabel oder Mobilfunk nicht erreicht werden könnten. Die Genehmigung gilt auch für Gebiete außerhalb der USA.