Wenn es nach Dropbox geht So anders soll das Arbeiten der Zukunft aussehen

Wenn Dropbox-Gründer und -Vorstandschef Drew Houston am Mittwoch auf seiner Konferenz „Work in Progress“ in San Francisco vor seine Kunden tritt, ist der Name gewissermaßen Programm: Der Pionier für Cloud-Speicher im Internet hat sich nicht weniger vorgenommen, als den digitalen Arbeitsplatz in den Unternehmen zu revolutionieren.