Als die Regierung ab September 2022 jedoch eine Verordnung erließ, die Betreiber zwangen, ihre Außenwerbeanlagen von 22 Uhr bis 16 Uhr des Folgetages abzuschalten, schlug die Werbewirtschaft Alarm. Die Verordnung war offenbar in großer Eile verfasst worden, denn ursprünglich war eine Abschaltung bis 6 Uhr früh am Folgetag vorgesehen. Für die Out-of-Home-Branche musste eine Ausnahme geschaffen werden, die es Ströer, Wall & Co weiterhin ermöglichte, Werbeanlagen an Bushaltestellen, Bahnhöfen und Unterführungen auch nach 22 Uhr zu betreiben, um die Sicherheit der Fahrgäste zu gewährleisten. Die meisten Verträge schreiben den Außenwerbeunternehmen explizit vor, hinterleuchtete Citylight-Poster und Screens bis in die Nacht zu betreiben, um Fahrgästen mehr Sicherheit im Wartebereich zu bieten.