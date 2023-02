Aktuelle Erkenntnisse über den Stand der Dinge in der Mediabranche brachte das Webinar „Responsible Advertising“ von „Adzine“, in dem verschiedenste Vertreter der Branche Stellung bezogen. Adzine: „Nachhaltigkeit und verantwortungsbewusstes Handeln sind schon lange Themen in Gesellschaft und Politik, zunehmend drängen die damit verbundenen Forderungen auch in die Mediabranche. Es gilt, seinen CO2-Fußabdruck zu verringern und seine Werbung möglichst energiesparend und umweltfreundlich auszuliefern.“ Gut gebrüllt, aber wie steht es um die Wirklichkeit?