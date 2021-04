Klostippen also. Wir können ja darüber diskutieren, ob man Klostippen - verdammt, also, ob man lostippen besser los tippen schreiben sollte, aber Klostippen draus zu machen, ist doch schon sehr abwegig. Ich habe mal nach Klostippen gegoogelt, ob ich eine Wissenslücke habe. Es kommen nur drei Seiten mit Treffern, was einem schon früh zeigt, dass man da einem sehr selten gerne von anderen geschriebenen Begriff auf der Spur ist. Im Wesentlichen geht es bei Klostippen laut Google um Fragen zum Transfer-Markt in der Bundesliga. Denn einige schrieben dort, sie würden da auf Stefan Klos tippen. Das alles ist aber schon viele Jahre her. Sonst kommt nichts. Zusammengeschrieben assoziiere ich damit einen Vorgang, bei dem jemand mit einem trockenen Brötchen aus der Toilettenschüssel Flüssigkeit aufsaugt. Und ich kann mit vielen Assoziationen in meinen Texten leben, aber damit ausgerechnet nicht.