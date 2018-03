Werner knallhart: So kommen Sie von Facebook weg, ohne alles zu löschen

Aber es gibt noch andere Gründe. Etwa die Facebook-Depression, verursacht durch den Eindruck, wenn man durch die Liste der Posts seiner Freunde scrollt: Alle haben so ein tolles Leben - und was ist mit mir? Mittlerweile ein echtes Phänomen. Auslöser ist die Reizüberflutung durch eine Aneinanderreihung von Angeberbildern der anderen mit nacktem Oberkörper am vom Palmen gesäumten Strand, gelehnt ans neue Auto, anstoßend mit Freunden im Edelrestaurant, grillend im Park mit Partner und Kindern, grinsend zusammen mit Promis, die man selber auch gerne kennen würde.