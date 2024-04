Wertvollste Unternehmen Die Unternehmens-Elite kennt keine Geldsorgen

„Die wertvollsten Unternehmen der Welt haben den Rückgang im vergangenen Jahr mehr als wettgemacht – trotz der geopolitischen Unsicherheiten, der andauernden Inflation und der restriktiven Zinspolitik der Zentralbanken“, sagt PwC-Partner Stephan Wyrobisch. Gegenüber dem Vorjahr sei ein Plus von 27 Prozent erzielt worden, das sogar über dem Wachstum des MSCI-World-Index von 23 Prozent liege. Blickt man auf der Zeitachse noch weiter zurück, wird deutlich, dass die Top-Unternehmen an den Aktienmärkten in den vergangenen fünf Jahren ihr Kampfgewicht fast verdoppelt haben.