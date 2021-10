WhatsApp-, Facebook- & Instagram-Störung: Ein lausiger Wochenstart für Mark Zuckerberg

In einem Blog schrieb Facebook am Montagabend : „Wir möchten zu diesem Zeitpunkt klarstellen, dass wir glauben, dass die Ursache dieses Ausfalls eine fehlerhafte Konfigurationsänderung war.“ Unklar ist, wer die Konfigurationsänderungen durchgeführt hat und ob diese geplant waren. Zuvor hatte Facebook-Technik-Chef Mike Schroepfer von „Netzwerk-Problemen“ gesprochen. Anscheinend war die Facebook Domain von den sogenannten „Routing Tabellen“ des Internets verschwunden, was die Adresse unsichtbar macht. Sechs Stunden braucht sein Team, um die Dienste wieder sichtbar zu machen. Jede verlorene Stunde kostet Facebook bis zu 14 Millionen Dollar Werbeeinnahmen. Noch stärker sind die Ausfälle von Unternehmen, die via Facebook kommunizieren, den Zugang zu ihren Diensten organisieren oder Produkte verkaufen – wahrscheinlich Hunderte Millionen Dollar. Es demonstriert, dass Facebook zur kritischen Digital-Infrastruktur gehört.