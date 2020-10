Wie Ölbarone und Eisenbahn-Tycoons US-Parlament geißelt eigene Tech-Konzerne

Sie verhindern mittlerweile, dass sich Wettbewerb überhaupt bilden kann. Wagnisfinanzierer scheuen sich in Start-ups zu investieren, die direkt gegen die großen Vier konkurrieren. Wenn überhaupt, dann nur solange, bis eins der Start-ups aufgekauft wird. Ein „prominenter Risikokapitalgeber“, der lieber anonym bleiben wollte, beschreibt Amazon als eine Art Sonne. „Sie ist nützlich, aber auch gefährlich. Wenn man weit genug von ihr weg ist, kann sie einen wärmen. Aber wenn man zu nahe kommt, wird man eingeäschert“. Wenn man beispielsweise die Infrastruktur von Amazon nutze, wie es der Fahrdienst Uber tut, gäbe es keine Probleme. Aber nur so lange bis Amazon entscheidet, selber in den Markt für Fahrdienste einzusteigen.