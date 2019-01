Wipo-Angaben Siemens und Bosch bei Patenten auf KI in Top 20

Das IT-Unternehmen IBM und der Soft- und Hardwarehersteller Microsoft aus den USA haben seit den 50er Jahren die meisten KI-Erfindungen angemeldet. Es folgen das japanische Technologieunternehmen Toshiba und der koreanische Mischkonzern Samsung. Insgesamt sind zwölf der 20 aktivsten Anmelder japanische Firmen. Mit Siemens auf Platz 11 und Bosch auf Platz 19 gehören zwei deutsche Firmen zu den Top 20. Aus China ist dort nur der staatliche Energiekonzern State Grid Corporation of China vertreten, der seine KI-Patentanmeldungen in den drei Jahren bis 2016 aber jährlich um 70 Prozent gesteigert hat.

In der Forschung dominierten aber die Chinesen: 17 der 20 Institute, die die meisten KI-Patente anmeldeten, kamen aus China, die anderen drei aus Südkorea. Die chinesische Akademie der Wissenschaften habe uner Forschungseinrichtungen weltweit das größte Portfolio an KI-Patenten. Unter den 500 aktivsten Anmeldern von KI-Patenten – sowohl Unternehmen als auch Forschungseinrichtungen - waren 110 chinesische Universitäten, 20 aus den USA und 19 aus Südkorea. Nur vier stammten aus Europa. Die aktivsten Europäer waren Forscher des deutschen Fraunhofer-Instituts: auf Platz 159.