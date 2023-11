Wird Deutschland abgehängt? „Bei der Digitalisierung ist der Zug nie abgefahren“

Es kann auch anders gehen. Der Spielwarenhersteller Haba ging insolvent, weil die Einführung eines neuen SAP-Systems zu große Disruptionen im Geschäftsbetrieb auslöste.

Den Fall kenne ich nicht im Detail. Wir beobachten tatsächlich eher, wie Unternehmen erfolgreich in ihren digitalen Kern investieren. Das ist eine moderne, sichere Infrastruktur in der Cloud, die die Unternehmensprozesse abbildet und Datenanalyse, auch durch künstliche Intelligenz, zur Steuerung einsetzt. Dadurch sind Unternehmen flexibler in der Lage, auf sich verändernde wirtschaftliche Rahmenbedingungen zu reagieren. Der digitale Kern ist eine Erfolgsvoraussetzung und dazu braucht es eben auch große Plattformen wie die von SAP.



Lesen Sie auch: Diese Branchen stehen jetzt im Fokus von Sanierungs-Experten



Wie zufrieden sind Sie als Bitkom-Vizepräsidentin mit der Digitalisierung Deutschlands?

Die Pandemie und Postpandemie hat vieles beschleunigt. Wie wir leben, arbeiten und einkaufen – da hat die Digitalisierung einen großen Sprung gemacht. Gleichzeitig hat die Krise ein grelles Schlaglicht auf die großen, strukturellen Probleme in der Digitalisierung geworfen, etwa im Gesundheitswesen. Im Moment besteht die Gefahr, dass der Rückstand von Deutschland im Vergleich zu heute führenden Ländern noch größer wird. Ein Thema sind digitale Kompetenzen – 75 Prozent der Unternehmen sagen, dass Mitarbeitende mit den nötigen Fähigkeiten fehlen. Das fängt in der Schule und im universitären Bereich an. Wir verzeichnen hierzulande im Vergleich zu den USA und China schlicht nicht genügend Abschlüsse in Informatik je eine Million Einwohner. Allerdings investieren die deutschen Unternehmen selbst weniger in digitale Kerntechnologien wie das Industrial Internet of Things, künstliche Intelligenz oder die Cloud als der Wettbewerb in Japan oder Korea. Und obendrein haben wir eine komplexe Regulatorik, die insbesondere bei den neuen Technologien greift.