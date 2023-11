Wird Deutschland abgehängt? „Bei der Digitalisierung ist der Zug nie abgefahren“

Jetzt das Schulwesen: Es fehlen überall digital gebildete Menschen. Und gerade die Schulen halten an Papier und Bleistift fest. Vielerorts gibt es nicht einmal belastbares WLAN für digitalen Unterricht.

In der Schule geht es sowohl um die Digitalisierung der Lernmethode wie auch die Vermittlung digitaler Inhalte. Junge Menschen müssen an verantwortlichen Medienkonsum herangeführt werden. Es geht um die Beherrschung einer neuen Kulturtechnik. Deshalb benötigen wir auch zwei Ansätze. Zunächst müssen die Lehrkräfte mit digitaler Methodik ausgebildet und weitergebildet werden. Auch das Thema künstliche Intelligenz und der Umgang mit ihr im Unterricht ist ein riesiges Thema. Dazu braucht es die nötige Ausstattung von Schulen mit Hard- und Software. Und schließlich gehört ein Betreuungskonzept dahinter. Denn die digitale Infrastruktur von Schulen muss auch gepflegt, aktualisiert und gewartet werden. Dass der Informatik-Lehrer sich neben dem Unterricht darum kümmert, ist keine nachhaltige Lösung. Und dann erst kommen die berufsvorbereitenden Themen. Wie kann ich in der IT arbeiten? Was sind Berufe und Tätigkeiten? Welche Kompetenzen muss ich mitbringen? Wie wird die Digitalisierung für Mädchen interessant? Da gibt es noch einen ganz großen Gap. Dass von den sechseinhalb Milliarden Euro für die Digitalisierung der Schulen bisher nur etwas mehr als zwei abgerufen wurden, zeigt, welch großes Potenzial da noch liegt. Eine Investition in Schulen und Bildung ist klar eine Zukunftsinvestition für Deutschland.