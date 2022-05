Wirtschaftsgeschichte in Bildern Was wurde eigentlich aus Mannesmann?

Während des Nationalsozialismus ist der Konzern in die Kriegswirtschaft eingebunden. Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter müssen in Düsseldorf arbeiten. Nach dem Krieg werden die Mannesmannröhren-Werke von den Alliierten in drei selbstständige Unternehmen aufgeteilt. Bis 1955 erfolgt der Wiederzusammenschluss unter Führung der Mannesmann AG.



Auf dem Foto zu sehen: Ein Werk von Mannesmann im Jahr 1982 in Müllheim an der Ruhr, in dem Rohre für Öl- und Gasleitungen für die Sowjetunion hergestellt wurden.

Bild: imago images