Wirtschaftsspionage aus China Neue dreiste Hackermasche gefährdet deutsche Unternehmen

Gäbe es eine nach oben offene Richterskala für Cyberangriffe, dann hätte der Seismograph jetzt den bislang höchsten Ausschlag. Die Sicherheitsbehörden in den USA warnen vor einer besonders dreisten Hackergruppe, die unter den Codenamen APT 10 oder Cloud Hopper arbeitet. Die offensichtlich aus China operierende Gruppe greift ihre Ziele nicht direkt an, sondern nutzt große, bisher als vertrauenswürdig geltende IT- und Cloud-Anbieter als Sprungbrett. Von dort aus dringt sie in die IT-Systeme der Kunden ein und stiehlt wertvolles Know-how. Um Kosten zu sparen, lagern viele Firmen den Betrieb ihrer IT-Systeme an solche externe Spezialisten aus.