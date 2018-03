„Wo/men Inc.“: Berliner Start-up-Experten gründen Karrierenetzwerk für Frauen

CDU-Politikerin Kinnert sieht in Wo/men Inc. kein Netzwerk der Klage oder des Drucks: „Wir wollen Frauen zusammenbringen, die sich mit Stolz und Anspruch begegnen und in ihren jeweiligen Branchen Ineffizienzen aufdecken und ausräumen wollen“, so die Politikerin gegenüber dem Handelsblatt. Dass Wo/men Inc. ins Gelingen statt ins Scheitern verliebt sei, sei der sympathische Unterschied zu vielen anderen Frauennetzwerken.