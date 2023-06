WWDC 2023 Ist die Welt reif für eine Datenbrille von Apple?

Man merkte, wie Mark Zuckerberg bei der Präsentation förmlich aufblühte. Es ist sein Lieblingsthema. Dabei geht es nicht nur darum, die Datenbrillen wesentlich leichter und kompakter zu machen. Ihre Darstellung muss überzeugen. Intern haben Zuckerberg und Abrash den „visuellen Turing-Test“ zum Gradmesser gemacht. Er ist eine Anleihe an den Test des britischen Mathematikers Alan Turing, ob sich ein Computer glaubhaft als Mensch ausgeben kann. Auf virtuelle Realität übertragen also, ob die dort gezeigte von der realen Welt unterschieden werden kann. „Keine VR-Technologie ist derzeit in der Lage, diesen Test zu bestehen“, räumt Abrash ein.