Zenloop-Gründer Schwarzenholz „Der Markt für Kundenfeedback entsteht gerade erst“

Und was machen die Unternehmen mit dem Feedback?

Was fast alle unserer Kunden machen regelmäßig, meist wöchentlich, ein sogenanntes kontinuierliches Verbesserungsmeeting. Da geht es konkret um die Frage: Was können wir besser machen am Produkt oder am Service anhand unserer Kundenrückmeldungen? Und ungefähr zwei Drittel unserer Nutzer bitten zudem jene Kunde, die zurückmelden, sie bestellten nie wieder, erneut um Feedback. Das heißt, diese Kunden werden in dem Moment, in dem sie abzuwandern drohen, entweder angerufen oder erneut angeschrieben, mit der Bitte, ihr Feedback besser zu verstehen. Fast immer führt das zu größerer Zufriedenheit beim Kunden. Die bekommen dann eine auf sie zugeschnittene Entschuldigung, wenn etwas schief gelaufen ist.