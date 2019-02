„Zucked – Waking up to the Facebook Catastrophe“ Tech-Bestseller rechnet mit Zuckerberg ab

Eigentlich ist Roger McNamee an Facebooks Aufstieg schuld. Auf Seite 14 seines am Dienstag veröffentlichten und nicht nur im Silicon Valley herbeigefieberten Bestsellers „Zucked – Waking up to the Facebook Catastrophe“ beschreibt der einflussreiche Wagnisfinanzierer, wie ihn im Frühsommer 2006 der damals 22-jährige Gründer von Facebook aufsucht, um eine für ihn „existenzielle Krise“ zu diskutieren. Es ist die erste persönliche Begegnung der beiden. Bevor Zuckerberg – Spitzname Zuck – sein Problem überhaupt vorbringen kann, nimmt McNamee es vorweg. Microsoft oder Yahoo, so spekuliert er, hätten eine Milliarde Dollar geboten, um das soziale Netzwerk zu kaufen. Freunde, Verwandte, Mitarbeiter und Gesellschafter würden den jungen Gründer beschwören, die Offerte anzunehmen. Schließlich ist er auf einen Schlag 650 Millionen Dollar schwer. Echtes Geld, keine fiktive Zahl in der Kalkulation eines Investors.