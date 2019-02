„Zucked – Waking up to the Facebook Catastrophe“ Tech-Bestseller rechnet mit Zuckerberg ab

Aber vielleicht ist das McNamees Glück. Dass Zuckerberg und sein Team so wirklichkeitsfremd agieren, so erklärt er in seinem Buch, liegt am „Midas-Effekt“. Weil sie wirtschaftlich so erfolgreich sind, „glauben sie, dass alles was sie tun richtig ist, immer das Beste und ohne Frage gut für die Menschheit.“