Zuckerbergs Strategiewechsel Facebook will als „Safebook“ weiter wachsen

Zudem forscht Facebook stärker, wie es die berüchtigte Gruppendynamik in seinen Diensten besser in den Griff bekommen kann. In einem ersten Test soll beim Fotodienst Instagram beispielsweise Besuchern nicht gezeigt werden, wieviele „Likes“ das Bild bekommen hat. Damit sollen sich diese stärker auf den Inhalt fokussieren, so hofft man, und nicht so stark auf Popularität. Der Urheber soll die „Likes“ jedoch weiterhin einsehen können.