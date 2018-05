Zulieferer: Autonomes Fahren – Intel-Firma Mobileye sichert sich Riesenauftrag

Santa Clara/JerusalemDer zum Chip-Riesen Intel gehörende Zulieferer Mobileye wird einen großen europäischen Autobauer auf dem Weg zum autonomen Fahren unterstützen. Der Name des Herstellers wurde dabei am Donnerstag allerdings nicht genannt. Auch sonst blieben Details zu dem Deal knapp. Intel teilte lediglich mit, dass über die Laufzeit des Vertrags – das seien in der Autoindustrie typischerweise mehr als fünf Jahre – acht Millionen Fahrzeuge mit Technik von Mobileye ausgerüstet werden sollen.