Zweitbeliebteste Smartphone-Marke Deshalb zieht Huawei an Apple vorbei

Was für Huawei Deutschland aber wohl am wichtigsten sein sollte, ist die Frage, wie viele Menschen sich vorstellen können, ein Produkt der Marke zu kaufen. Und auch hier ist die Sache inzwischen klar: Seit zwei Monaten erzeugt Huawei beständig mehr Kaufinteresse als Apple – und belegt damit in Deutschland den zweiten Platz hinter Samsung unter den Marken, die weltweit am meisten Smartphones verkaufen. Was Huawei zugutekommt, das zeigt die Ziel- und Nutzergruppenanalyse YouGov Profiles: Die meisten Deutschen kaufen neu entwickelte technische Geräte erst, nachdem sie bereits einige Zeit auf dem Markt verfügbar sind oder dann, wenn sie den potenziellen Käufern wirklich gefallen. Und genau hier ist Huawei besonders stark – überdurchschnittlich viele, die sich für den Kauf eines Huawei-Produktes interessieren, entstammen diesen beiden Kategorien.