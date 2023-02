Zweite Pleite in Deutschland Glasfaser Direkt beantragt Insolvenz

Die Tochter Eifel-Net war schon durch Rechtsstreitigkeiten mit Gemeinden aufgefallen. So hatte sie 2022 ihren Kunden in Winzerhausen in der Region Stuttgart zum August gekündigt, wurde dann aber per Gericht gezwungen, sich an die jeweiligen Vertragslaufzeiten zu halten. In der Region Bitburg-Prüm hatte Eifel-Net durch eine Klage zwei Jahre lang den öffentlich geförderten Glasfaserausbau durch die Deutsche Telekom in sieben Gemeinden verzögert, der sie „Wettbewerbsverzerrung“ vorwarf.



