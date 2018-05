Zwischenergebnis: Telekom-Umsatz schrumpft im ersten Quartal

„Wir bleiben auch 2018 in der Erfolgsspur“, sagte Telekom-Chef Tim Höttges. Wegen des anhaltenden Erfolgs der US-Tochter T-Mobile US hob die Telekom ihre Gewinnerwartungen leicht an. Der Konzern rechnet nun im Gesamtjahr mit einem bereinigten Betriebsergebnis von 23,3 Milliarden Euro statt bisher 23,2 Milliarden Euro. T-Mobile US befindet sich gerade mitten in der Übernahme des kleineren Rivalen Sprint.