IWF-Prognose Wachstumsaussichten für Weltwirtschaft hellen sich auf

31. Januar 2023 | Quelle: dpa

Der IWF erwartet in diesem Jahr kein Abrutschen der Weltwirtschaft in die Rezession. Bild: Bild: dpa

Die Weltwirtschaft wird die Folgen des Kriegs in der Ukraine und die weiterhin hohe Inflation etwas besser verkraften als zunächst befürchtet. Das liege nicht zuletzt an den Entwicklungen in China, hieß es in der aktualisierten Prognose des Internationalen Währungsfonds (IWF) zur Weltwirtschaft.