Jan Zeeman Gründer der Textilkette Zeeman gestorben

Der erfolgreiche Unternehmer, der zu den 25 reichsten Niederländern gehört haben soll, stammte aus bescheidenen Verhältnissen. 1967 eröffnete er in Alphen aan de Rijn in der Provinz Südholland sein erstes Textilgeschäft. Kennzeichen waren die niedrigen Preise. „Unsere Unterhose ist vom Gebrauchswert her genauso gut wie eine von Schiesser, nur kostet die von mir 5,95 Euro und die von Schiesser fast 20“, behauptete er. Er war davon überzeugt, dass auch die meisten Reichen für Unterwäsche nur so wenig wie möglich bezahlen wollen.