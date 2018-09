Jean-Claude Biver LVMH-Uhrenchef zieht sich aus dem Tagesgeschäft zurück

ZürichBei dem weltgrößten Luxusgüterhersteller LVMH kommt es zu einem Wechsel in der Uhrensparte. „Ich gebe meine operative Verantwortung ab. Aber ich bleibe als nicht-exekutiver Präsident des Uhrenbereichs von LVMH und der drei Uhrenmarken TAG Heuer, Zenith und Hublot“, sagte Jean-Claude Biver in einem Telefongespräch am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters und bestätigte entsprechende Medienberichte.