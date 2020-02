Jeff Weiner: LinkedIn-Chef gibt Posten nach elf Jahren ab

Das Karrierenetzwerk Linkedin bekommt einen neuen Chef. Der Vorstandsvorsitzende Jeff Weiner kündigte in einem Video an, dass er nach elf Jahren an der Spitze des Microsoft-Unternehmens den Vorsitz des Verwaltungsrates übernehmen werde. Als CEO folgt ihm demnach am 1. Juni Ryan Roslansky nach, der bei Linkedin bisher für den Produktbereich verantwortlich war.