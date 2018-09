Jerome Lambert Luxusgüterkonzern Richemont erhält einen neuen Chef

In den ersten fünf Monaten verbuchte Richemont dank einer starken Nachfrage nach edlen Uhren und Schmuck in Europa, Asien und Amerika ein Umsatzplus von währungsbereinigt 25 Prozent auf 5,7 Milliarden Euro. Ein Großteil davon ging allerdings auf die Konsolidierung der Internet-Handelstochter Yoox-Net-A-Porter zurück. Akquisitionsbereinigt belief sich das Plus auf zehn Prozent.