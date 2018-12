 Johannes Dietsch: Ex-Bayer-Manager wird neuer Finanzchef bei Thyssen-Krupp

Kerkhoff will den Traditionskonzern in eine Industrial AG um die lukrative Aufzugssparte und eine Materials AG aufteilen, zu der unter anderem die Beteiligung an dem geplanten Stahl-Joint-Venture mit Tata Steel gehören soll. Dietsch kennt sich mit großen Transaktionen aus - er hatte bei Bayer unter anderem bei den Börsengängen von Lanxess und Covestro mitgewirkt.