Joint Venture Autobauer wollen in Nordamerika E-Ladenetz aufbauen

26. Juli 2023 | Quelle: dpa

Sieben große Autohersteller wollen in Nordamerika ein Ladenetz für E-Autos aufbauen. Bild: Bild: dpa

Sieben große Autohersteller haben sich zusammengeschlossen, um in Nordamerika ein Schnellladenetz für E-Autos aufzubauen. Die deutschen Autobauer Mercedes-Benz und BMW wollen dafür ein Gemeinschaftsunternehmen mit General Motors, Honda, Hyundai, Kia und Stellantis gründen, wie die Unternehmen mitteilten. Bis 2030 strebe man mindestens 30 000 Ladepunkte an, teilte eine Mercedes-Sprecherin auf Nachfrage mit. Die ersten Ladestationen sollten im Sommer 2024 in den USA und später auch in Kanada öffnen.