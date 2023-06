Justiz BGH prüft Aufklärungspflichten bei Immobilienverkauf

30. Juni 2023 | Quelle: dpa

Wie weit geht beim Kauf einer Immobilie die Aufklärungspflicht des Verkäufers bezüglich der Kosten? Mit dieser Frage beschäftigt sich der BGH. Bild: Bild: dpa

Der Bundesgerichtshof (BGH) könnte Regeln für Aufklärungspflichten von Immobilienverkäufern verschärfen. In einem Verfahren um Gewerbeeinheiten in einem großen Gebäudekomplex in Hannover nannte die Vorsitzende Richterin Bettina Brückner am Freitag mehrere Fragen, die der Senat zum Urteil der Vorinstanz hatte.