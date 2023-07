Justiz Miete zu hoch? BGH urteilt zur Verjährung von Ansprüchen

12. Juli 2023 | Quelle: dpa

Sanierte Altbauwohnungen im Berliner Bezirk Prenzlauer Berg. Bild: Bild: dpa

Mieter haben das Recht zu erfahren, wie sich die Höhe ihrer Miete berechnet - ob und ab wann dieser Anspruch auf Auskunft verjähren kann, entscheidet heute der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe. Es geht dabei um vier Mieter, die in Berlin in Gebieten wohnten oder noch wohnen, in denen die sogenannte Mietpreisbremse gilt. Diese 2015 eingeführte Regelung begrenzt bei Neuvermietungen die Miete in Gebieten mit besonders angespanntem Wohnungsmarkt. Ausnahmen sind aber möglich - etwa, wenn die Wohnung saniert wurde.